Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"

vedi letture

Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 19:00 Chiara Andrea Bevilacqua e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà dalle 19:00 alle 20:00 "Nel nido della rondine", e poi la nuova trasmissione sul calcio femminile, "L'altra metà della Viola", condotta da Claudia Marrone che avrà ospite in studio la calciatrice della Fiorentina Femminile Emma Severini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!