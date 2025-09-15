RFV Sella: "In campo servono più cuore e coraggio. Fagioli non può fare il regista"

vedi letture

Ezio Sella, ex viola dal 1977 al 1980, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" partendo dalle difficoltà che stanno investendo l'attacco viola in questo inizio di campionato: "Vedendo la partita col Napoli, la Fiorentina ha giocato con un assetto molto difensivo che non ha agevolato gli attaccanti. Invece, anche con le grandi squadre, la Fiorentina deve giocare con più coraggio, con più entusiasmo, voglia di correre. Col Napoli ho visto una Fiorentina spenta, lenta fisicamente, con poca intensità. Giocando così diventa difficile anche per Kean esprimersi al massimo. Kean però può giocare benissimo con un attaccante vicino, con Piccoli ma anche con lo stesso Dzeko. E' chiaro che facendo un 3-5-2, nei lati, gli attaccanti trovano i difensori avversari e non i propri compagni, mentre col 4-3-3 o col 4-3-1-2 potrebbero esprimersi meglio".

Sabato è mancata una percentuale di cuore e anima?

"Nella partita contro il Napoli non ho visto una reazione nervosa, una reazione di carattere che potesse scuotere la squadra sotto l'aspetto agonistico. Ho visto una Fiorentina poco aggressiva. Poi puoi perdere col Napoli, ma non è bello vedere un dominio così netto per quasi 85 minuti. Puoi perdere una partita, ma solo se hai dato tutto, cercando in tutti i modi di contrastare la squadra avversaria".

Su Fagioli

"Penso sia un buon giocatore, però non ha la caratteristiche per fare il regista. E' un giocatore che deve giocare negli ultimi 20-30 metri. Il discorso dell'atteggiamento è un discorso caratteriale. O ce l'hai o non ce l'hai. Però questo ragazzo ha fatto vedere di avere delle qualità, specialmente quando giovava trequartista o dietro le punte".

Clicca il podcast per ascoltare l'intervista!