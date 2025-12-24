RFV Durante: "Paratici ha fatto bene solo con Marotta. Vanoli? Andava tenuto Palladino"

"Non sento Paratici da quando era alla Juventus, a Torino ha fatto bene quando lavorava con Marotta. Non so se sia migliorato o peggiorato con l'esperienza in Inghilterra, ma a Firenze deve calarsi nella mentalità giusta". Sabatino Durante, agente ed intermediario di mercato specializzato sul calcio brasiliano, si è espresso così sul probabile arrivo di Fabio Paratici nella dirigenza della Fiorentina, parlando in diretta su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio": "Ha fatto benissimo quando aveva Marotta dietro di sé - prosegue Durante -. Speriamo che abbia imparato a fare miracoli in Inghilterra e che li rifaccia a Firenze. Mi auguro che ripeta in viola quel che ha fatto con Marotta".

A gennaio pensa che lavorerà bene con Goretti?

"Il problema della Fiorentina non è di natura tecnica: la squadra è migliore dell'anno scorso, forse ha perso qualcosa in mezzo al campo ma complessivamente è migliore. Probabilmente certe scelte dirigenziali hanno creato problemi dentro lo spogliatoio, perché la rosa è valida. Anche se il cuore della squadra, ossia il centrocampo, ha perso un pochino. Per quanto riguarda Roberto, comunque, vedo troppa acredine nei suoi confronti".

Di Vanoli invece che ne pensa?

"A me piacciono altri allenatori, quelli che vincono. Lui finora non ha vinto niente, ma ripeto che il problema non è tecnico. In ogni caso, l'errore è stato mandar via Palladino. Perché mi risulta che la squadra fosse in simbiosi con lui e lo volesse ancora con sé".