RFV Apolloni promuove Paratici: "Ottima notizia per la Fiorentina: darà la linea guida"

Un grande ex del Parma è senza dubbio Luigi Apolloni, simbolo dei ducali degli anni Novanta che è stato ospite di Radio FirenzeViola nella mattinata odierna. Durante "Viola Amore Mio", Apolloni si è affacciato così sull'imminente match tra emiliani e viola: "Uno scontro diretto molto particolare, perché se per il Parma poteva essere una cosa normale, per la Fiorentina non lo è. Hanno entrambe bisogno di punti per restare attaccate al carro della salvezza".

Cosa manca alla difesa viola? Sacrificherebbe qualcuno?

"L'importante è prendere giocatori abituati a questo tipo di campionati. Serve gente abituata a lottare, perché questa squadra si è ritrovata coinvolta nella bassa classifica rispetto a ciò che si attendeva in estate. In questo momento la Fiorentina deve pensare esclusivamente a salvarsi".

Aggiunge poi sull'arrivo di Paratici in società: "Lo ritengo uno dei migliori direttori in Italia, sarà un'ottima notizia. Dovrà dare una linea guida per una squadra che deve esclusivamente salvarsi, senza pensare alla zona UEFA o altre cose: il campionato della Fiorentina è questo qui".