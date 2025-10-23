RFV Schachner su Rapid - Fiorentina: "Due squadre in crisi a cui servono punti"

vedi letture

Walter Schachner, ex calciatore austriaco di Cesena, Torino e Avellino, tra le altre, ha parlato delle sue sensazioni sulla partita di stasera tra Rapid Vienna e Fiorentina a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio", ecco le sue parole: "Adesso sono due squadre in crisi, anche se il Rapid una volta ha vinto con la Fiorentina".



La Fiorentina può uscire dalla zona retrocessione?

"Sì, ci può riuscire, ma anche il Rapid ha dei problemi, perché non ha una punta che segna nonostante giochi bene, non vince".

Dove può colpire la Fiorentina?

"Nelle ultime 4 partite, dove il Rapid ha perso, la difesa non ha giocato bene, quindi la Fiorentina in velocità ha le due possibilità".

"L'ambiente sarà caldo, i tifosi del Rapid sono i migliori dell’Austria".

Che idea si è fatta della Fiorentina?

"Adesso mi sembra abbia delle infortuni. Dzeko è anziano. Kean l'anno scorso ha fatto un grande campionato quest'anno meno. La Fiorentina questa sera è favorita però il Rapid deve fare punti".

Cosa pensa dell'allenatore del Rapid?

"Per me è un grande allenatore, con una squadra giovane, ancora deve capire come sistemare la squadra, perché gioca bene ma non vince, serve ancora un po' di tempo".