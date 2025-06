RFV Sauro Fattori: "Spalletti non è adatto per la Fiorentina. Meglio Pioli"

Nel corso di 'Garrisca al Vento' in onda su Radio FirenzeViola, Sauro Fattori ha parlato così delle voci sulla panchina della Fiorentina, partendo dal profilo di Stefano Pioli: "Quello che ha fatto al Milan l'ha fatto perché era al Milan. In caso di ritorno a Firenze cambierà. Però Pioli è un nome importante. Se Kean o altri andassero via, non andrebbero via per l'allenatore, altrimenti non so chi vorrebbero. Poi si parla di 'minestra riscaldata', ma insomma, non mi sembra troppo riscaldata.

Son passati sette anni ed è cambiato tutto. Luciano Spalletti a Firenze? No, non mi piacerebbe, è uno che aizza. Certamente è un buon allenatore, ma un po' pieno di sè. Non mi sembra adatto per Firenze, è uno di quelli che se viene qui e fa bene è merito suo, se fa male è colpa degli altri. Molto meglio Pioli, è un allenatore umile".