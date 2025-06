RFV Marusic come alternativa a Dodo. Occhio alla Roma su Gosens: le ultime da Chi Si Compra Flash!

Ritorna Chi si Compra flash, la rubrica di Radio FirenzeViola in cui condensiamo in un minuto le ultime di mercato sulla Fiorentina. E ripartiamo da Adam Marusic, nome accostato ai viola, che pensano al terzino della Lazio e lo faranno soprattutto in caso di partenza di Dodo. Marusic interessa alla Fiorentina e aspetta il rinnovo con la Lazio. Il ds Pradè comunque aveva manifestato la volontà di tutelarsi sulla destra, in modo da trovare in ogni caso un vice-Dodo. Sul brasiliano ci sono gli occhi del Milan e del Barcellona.

Sull'altra fascia: la Roma potrebbe cedere all'Al Hilal Angelino, in caso l'esterno spagnolo parta per l'Arabia i giallorossi punterebbero su Robin Gosens, che il tecnico Gian Piero Gasperini ha lanciato all'Atalanta. Sui rientri dal prestito, da segnalare il ritorno a Firenze di Antonin Barak, il primo dei prestiti rientrati alla base dopo l'esperienza al Kasimpasa.