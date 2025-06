RFV Corrado Formigli: "Per me il tecnico giusto è Pioli. Spalletti troppo spigoloso"

Queste le parole del conduttore di La7, Corrado Formigli, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" in merito al tema allenatore: "Siamo anche un po' sfortunati a Firenze, perché, prima questione, Palladino: io capisco che i tifosi viola siano arrabbiati, lo siamo un po' tutti. Però nessuno amava Palladino alla follia, per cui il fatto che poi non ci sia più ha creato una nuova opportunità per un allenatore magari più gradito e con più feeling con lo stadio, con i tifosi. Secondo passo, Pioli. A me sembra la scelta migliore dal punto di vista Nazionale e credo per quasi tutti i fiorentini. È una persona molto perbene, è un galantuomo, è un uomo che ha vinto uno Scudetto con il Milan, che ha una buona esperienza. E' già stato sulla piazza fiorentina, ne conosce le pulsioni più profonde. Dopodiché l'esonero di Spalletti chiaramente rimette un pochino tutto in gioco, ma insomma su questo non c'è da buttare la croce sulla società".

Cosa prevede?

"Adesso aspettiamo un attimo. Anche se comunque in queste ore sembra che Ranieri possa davvero diventare il CT della nazionale. Il tema dell'allenatore della Nazionale è un tema molto di selezione. Un tempo si chiamava il selezionatore della Nazionale. Più che un allenatore abituato a stare con i ragazzi tutti i giorni e provare gli schemi, ci vuole un uomo che abbia un'esperienza, anche la capacità di costruire un gruppo, che sia un uomo che riesce a creare il morale. Su questo per esempio mi sembra che Ranieri sia incontestabile, che sia un uomo di questo tipo, anche un vecchio saggio che forse riesce ancora a prendersi qualche bella rivincita. Quindi mi sembrerebbe logico più Ranieri di Pioli per la nazionale. Pioli mi sembra ancora un allenatore molto proiettato sui club, quindi io spero ancora che sia la prima scelta lui".

Anche se c'è più di un tifoso che vorrebbe che la Fiorentina facesse un tentativo per Spalletti.

"Sì, ho visto anche questo. ho pensato ieri: un uomo in cerca di una rivincita. Io prenderei Pioli. Pioli vinto uno scudetto pochissimo tempo fa, è una persona di più facile convivenza con il pubblico fiorentino. Spalletti è un uomo difficile, un uomo complicato, un uomo che sicuramente è un bravo tecnico, ma il carattere fa molto a Firenze. Un po' troppo spigoloso Spalletti".

