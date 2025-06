Prosegue il palinsesto di Radio FV: è il momento dei "Tempi supplementari"

Prosegue il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 17:00 vanno in onda "I tempi supplementari”, con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Sauro Fattori per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00. Infine, chiude il palinsesto "Il Nido della Rondine", la trasmissione di approfondimento sulla Rondinella Marzocco.

