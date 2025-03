RFV Sandro Pochesci: "La Fiorentina ha bisogno di un allenatore di carattere, a Firenze non puoi fare esperimenti"

Sandro Pochesci ex centrocampista italiano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: " L'allenatore è in confusione, Firenze non è una piazza normale dove puoi fare esperimenti, devi avere un allenatore di carattere. A Palladino è mancata una società che lo abbia coccolato e difeso nei momenti di difficoltà dove le tue certezze si trasformano in incertezze. La Fiorentina ha illuso tutti, ha avuto un grande inizio, giocava bene e metteva in difficoltà tutti, i viola sono una squadra che cambia molto. Nella serie delle 8 vittorie giocavano sempre i soliti, da quando è successo il caso Bove non siamo riusciti più a ritrovare il giusto assetto. Stiamo vedendo un campionato più equilibrato perchè non c'è una grande squadra. L'inter quest'anno è concentrata molto sul vincere la Champions quindi sta lasciando qualcosa in campionato e sta dando possibilità di vincere anche a Napoli e Atalanta nonostante la rosa dei neroazzuri sia nettamente la più forte del campionato".

Come vede la Fiorentina contro Panathinaikos e Juventus?

"I viola affrontano la Juventus nel momento giusto perché i bianconeri sono in crisi vista la figuraccia contro l'Atalanta, contro il Panathinaikos sarà una partita importantissima che i viola non possono sbagliare".