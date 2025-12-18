FirenzeViola Dalla tripletta di Hamrin alla rete decisiva di Barak: il bilancio svizzero della viola

Per la Fiorentina è di nuovo tempo di Conference League: stasera alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi l'ultima sfida del maxi girone contro il Losanna. Sono 15 i precedenti che hanno visto sfidarsi nella storia la squadra viola e le squadre svizzere in competizione UEFA. Di seguito tutti i risultati:

Il Grasshopper è la squadra svizzera più affrontata dalla Fiorentina nella storia. Le prime due sfide si svolsero nella stagione 1956/57 nel corso della sfida valida per i quarti di Coppa dei Campioni. Le sfide terminarono 3-1 per i viola all'andata e 2-2 al ritorno, con conseguente passaggio viola al turno successivo. La seconda doppia sfida si svolse nella stagione 1998/99, confronto valido per il 2° turno di Coppa UEFA: 0-2 all'andata per i viola, ribaltone svizzero al ritorno: 0-3. L'ultimo faccia a faccia, invece, è più recente e risale ai preliminari di Europa League della stagione 2013/14: vittoria viola in trasferta per 1-2, sconfitta in casa per 0-1.



Il Basilea segue a ruota il Grasshopper con le sue quattro partite contro la squadra viola. La prima doppia sfida, tra i due club, risale alla stagione 2015-16, in cui la Fiorentina non è mai uscita vittoriosa: nella gara d'andata del Franchi, dopo la rete del vantaggio di Kalinic, la formazione guidata da Paulo Sousa riuscì a farsi raggiungere dagli svizzeri in appena otto minuti, con le firme a rete di Bjarnason e Elneny. Al ritorno si rivive lo stesso copione: i viola passano in vantaggio grazie alla doppietta, nel primo tempo, di Bernardeschi e si fanno raggiungere nuovamente dalle reti di Suchy, autore dell'assist per il gol del pari firmato nuovamente da Elneny. Il secondo doppio impegno vale l'accesso alla finale di Conference League. L'andata va a favore degli svizzeri con il risultato di 1-2, ma al ritorno saranno i viola a prevalere grazie alla rete decisiva di Barak all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare.

Negli anni '60 affronta due squadre svizzere. Nella stagione 60-61, in Coppa delle Coppe, per la doppia sfida valevole per i quarti di finale si trova davanti il Lucerna, con la quale il club viola ottiene un percorso netto, con 2 successi. L'andata termina 0-3 con la tripletta di Kurt Hamrin, che si renderà incisivo con una doppietta anche al ritorno, terminato con il risultato netto di 6-2. Percorso più complicato, invece, con lo Zurigo nella stagione 63-64. Le due squadre si incontrano nei gironi della Coppa PKR e il bilancio finale dice: un pareggio nella gara d'andata terminata 1-1 e un successo viola al ritorno per 1-0 con la sigla di Marchi.

L'incontro più recente della Fiorentina contro un club svizzero è quello della passata stagione contro il San Gallo nel grande girone di Conference League. La partita vede la vittoria della Fiorentina per 2-4, grazie alle reti di: Martinez Quarta, Ikone (autore di una doppietta) e Gosens.

Dunque il bilancio complessivo della Fiorentina contro le squadre svizzere recita: 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nessuna di queste è arrivata contro il Losanna, squadra che i viola, in competizioni UEFA, sfideranno stasera per la prima volta nella loro storia.