Il CNB di Calamai: "Stasera serve il fattore Vanoli, tra scelte tecniche e motivazioni"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai si è concentrato su Crystal Palace-Fiorentina: "Siamo finalmente a questa partita, la stiamo aspettando da tanti giorni. Ieri l'abbiamo vissuta nella negatività di diverse assenze pesanti ma oggi tutto questo non conta più. Oggi conta solo andare in campo e giocarsela alla grande.

In questa vigilia si è parlato molto dell'allenatore del Palace, raccontandolo come un fattore della sfida anche per la sua esperienza in Germania e la vittoria in Europa League. Io invece vorrei che diventasse stasera un fattore Vanoli e le condizioni ci sono tutte, perché con questi assenti il ruolo dell'allenatore diventa ancora più importante nella scelta di chi mandare in campo, nelle motivazioni da trasmettere, nelle valutazioni tattiche da fare e magari anche in quelle poche o tante sostituzioni che farà, certo senza avere in panchina grandi opzioni. Mi piacerebbe che stasera il primo a vincere fosse proprio Vanoli".