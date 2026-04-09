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Vanoli pensa di premiare ancora Comuzzo e Fabbian stasera: le ultime di formazione

Vanoli pensa di premiare ancora Comuzzo e Fabbian stasera: le ultime di formazioneFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:46Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato

Arrivano news direttamente dall'Inghilterra sulla probabile formazione della Fiorentina che questa sera a Londra affronterà il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League: come riferito dall'inviato di Radio FirenzeViola Tommaso Loreto, per la sfida di questa sera Paolo Vanoli potrebbe puntare in toto (o quasi) sullo schieramento che sabato scorso ha battuto il Verona, con dunque ancora una volta Pietro Comuzzo nel ruolo di terzino destro e Giovanni Fabbian in mezzo al campo. Solo panchina, dunque, per Dodo e Mandragora, che avevano recuperato in tempo per il match di oggi.

Davanti, ovviamente, spazio a Piccoli visto il forfait ben noto di Kean.