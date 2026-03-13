RFV Sabatini: "Paratici punta già su Maresca. Kean? Non è incedibile, ma ha un prezzo"

Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista di Sport Mediaset, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "C'è polemica" parlando della situazione della Fiorentina, il giorno dopo la vittoria col Rakow. Ecco le sue dichiarazioni: “Quando ho visto la Fiorentina a Parma ho detto che 90% va giù e 10% si salva, percentuali che sono rimaste scolpite nella pietra. Su Vanoli si discute tanto sulla comunicazione però gli allenatori non sono influencer e quindi io una discussione su un allenatore la faccio sulle sostituzioni, sulle formazioni, su come gioca la squadra e sull’atteggiamento, quindi le dichiarazioni di Vanoli ieri sera me le sono risparmiate. Anche Paratici si è presentato con cinque acquisti e non c’è neanche un titolare”.

Pensa che Paratici vorrà riconfermare Vanoli per l'anno prossimo?

“Vanoli a fine anno concluderà la propria esperienza alla guida della Fiorentina a prescindere dal risultato finale perché da quello che so Paratici ha avuto un contatto ravvicinato con Maresca, ex allenatore del Chelsea. Questi sono i segnali che ho, l’ambizione della Fiorentina c’è, è chiaro che devi scansare il baratro della retrocessione e possibilmente devi acchiappare anche la Conference. L’ambizione era anche nella scelta di Pioli e del mercato, poi trasformarla in qualcosa di concreto secondo me come dimostra la storia del calcio recente passa anche attraverso la scelta giusta dell’allenatore e del suo staff”.

Crede che per la Fiorentina perdere Kean sia qualcosa di insostituibile?

“Per me non è incedibile però tutto ha un prezzo, non possono essere i 60 milioni di clausola attuale, non possono essere i 17 milioni di Pradè. Io credo che la valutazione corretta di Kean è sui 35 milioni poi Firenze rimpiangerà l’attaccante dell’anno scorso ma quello di quest’anno no. Per tanti motivi”.