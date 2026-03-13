Il Caffè Nero Bollente: "Le lacrime di Braschi un esempio per la Fiorentina"

Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai è ripartito dall'ingresso di Riccardo Braschi in Fiorentina-Rakow, col giovane attaccante commosso a fine gara dopo il debutto in Europa: "Quel momento, quegli occhi, generano calcio vero. Quello dei sentimenti veri. L'emozione di Braschi è un bel segnale, che dovrebbe diventare il simbolo di una nuova Fiorentina.

Come un ragazzino, la squadra dovrebbe trovare gli stimoli e la voglia di Braschi contro il Rakow per salvarsi il prima possibile". Ecco il video:

Clicca qua per il video