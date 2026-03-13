RFV Collauto: "Sono d'accordo con Vanoli, il processo sarà lento e i risultati si vedranno alla fine"

vedi letture

Il dirigente sportivo, Mattia Collauto, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?". Ecco le sue dichiarazioni: “E’ un momento difficile per la Fiorentina, sono d’accordo con Vanoli quando dice che i conti vanno fatti alla fine perché questo è un percorso intrapreso che non ci si aspettava all’inizio della stagione, dove bisognerà vedere una Fiorentina con un occhio diverso, una Fiorentina che non è abituata a questo tipo di campionato ma che deve acquisire una mentalità che non li appartengono ma che sono obbligatori per riuscire a salvare la stagione. La partita di ieri è stata onesta,dove la Fiorentina ha fatto il suo, non ha fatto niente di eccezionale ma ha portato a casa un risultato che sicuramente porta una certa stabilità emotiva che permetterà di preparare una partita fondamentale come quella contro la Cremonese”.

Cosa deve temere la Fiorentina dalla Cremonese?

“La Fiorentina ha una squadra non da questa classifica, è una situazione paradossale, sarebbe facile dire giocate da Fiorentina perché è una squadra che ha qualità per avere una classifica diversa. Devono giocare in maniera spensierata tenendo conto del mercato che è stato fatto. La Fiorentina davanti può far male, ha giocatori che in mezzo al campo possono essere decisivi con degli inserimenti, sulla carta può far male alla Cremonese. La Cremonese davanti può far male anche se in questo momento stanno facendo fatica, è chiaro che se non vincono da 14 partite qualche motivo ci sarà. Spero di vedere una partita di calcio dove tutte e due le due squadre provino a vincere”.

Cosa ne pensa di Rugani e Fabbian?

“Il mercato di gennaio è difficile, Rugani è un ottimo giocatore non è discutibile la sua qualità ma non giocava da tempo, la fortuna è stata ritrovare Pongracic e Ranieri. Fabbian è un buon giocatore ma non potevamo aspettarci che cambiava le sorti della Fiorentina. Sono d’accordo con Vanoli che il processo sarà lento e i risultati si vedranno alla fine”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa