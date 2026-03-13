Conference inopportuna? Gazzetta: "La Viola vive alla giornata: sfugge al suo destino"

vedi letture

"Un rigore allunga la vita, come nei videogiochi la Fiorentina ne guadagna una supplementare nell’amata, per quanto ora inopportuna, Conference League". Così La Gazzetta dello Sport apre il suo commento, nelle sue pagine odierne, sul successo per 2-1 ottenuto ieri sera dai viola contro il Rakow. "Albert Gudmundsson trasforma con la tranquillità che continua a mancare al resto della squadra quando l’agonica partita contro il Rakow è già nel recupero, dopo essersi improvvisamente accesa appena dopo l’ora di gioco", prosegue la Rosea. Che poi, al di là della partita di ieri, propone una lettura più generale sulla squadra di Vanoli:

"La Viola torna così al successo che mancava dalla trasferta in casa dello Jagiellonia e continua a vivere alla giornata, come se volesse sfuggire al proprio destino invece di determinarlo. Nel giro di una settimana molto si compirà, tra la fondamentale trasferta di Cremona e il ritorno di coppa in Polonia. E sarebbe necessario fare tutto il possibile per recuperare Kean al centro dell’attacco. Perché Piccoli proprio non va". La Gazzetta, infatti, chiosa poi: "La sostituzione con Braschi è chiamata. Ma la sensazione di poterla vincere pare sfumata. Poi, al 90’, l’ennesimo cross di Dodo sbatte sul braccio di Ameyaw giusto sulla linea corta dell’area. Rigore, Gud, una vita supplementare".