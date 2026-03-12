RFV De Sinopoli: "I risultati della Fiorentina frenano il tifo. A Cremona venduti solo 40 biglietti"

vedi letture

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "La prefettura di Cremona ha aperto il settore ospiti ai tifosi della Fiorentina non residenti a Firenze e provincia. Qualche tifoso andrà però la vendita di un giorno ha prodotto 40 biglietti, sarebbe un tifo non coordinato ma può diventare una presenza. Devo dire che quest'anno anche quando siamo andati in 4000 mila a Reggio Emilia è servito a poco, abbiamo fatto una figuraccia, giocando male e perdendo una partita che ha suscitato grosse polemiche. C'è questa occasione per chi non è residente a Firenze e il prezzo del biglietto è sui 35 euro circa, però dopo 24 ore siamo a quota 40 biglietti. Stasera contro il Rakow ci saranno circa 6000 persone, poi qualcosa in più il giorno della partita viene venduto però vedi il tempo che c'è oggi a Firenze ed è un altro dei tanti elementi che non favoriscono la partecipazione allo stadio. Il problema non è solo non vincere ma giocare anche male, per chi vuole andare a vedere una partita l'attrattiva è poca. Lunedì tra fare un punto o farne tre o zero cambia, in una partita come quella di Cremona ho messo un punto o tre punti".

Ascolta il Podcast per l'intevista completa