RFV Kaminski (Jagiellonia): "Il Rakow è una squadra che sa soffrire: è abile in difesa"

Emil Kaminski, referente UEFA dello Jagiellonia, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" del Rakow, che stasera arriva al Franchi per la partita d'andata degli ottavi di Conference League: "Dopo la partita contro la Fiorentina siamo stati molto orgogliosi, perché tutti sapevano la nostra possibilità di qualificarsi agli ottavi. La squadra ha dimostrato un grandissimo cuore. Una partita che entra nella storia del club. Come società e squadra abbiamo dimostrato una grande qualità e abbiamo dimostrato che possiamo lottare contro squadre come la Fiorentina. In questa partita abbiamo dimostrato la nostra qualità. Ora la nostra concentrazione è solo sul campionato".

Cosa deve temere la Fiorentina analizzando il Rakow?

"Rakow arriva dopo un grandissimo cambio di allenatore. Da dicembre il Rakow ha un nuovo allenatore. Sarà il suo esordio europeo contro la Fiorentina a Firenze. Il Rakow è una squadra diversa dalla Jagiellonia. Lo Jagiellonia è una squadra a cui piace creare in attacco e vuole il controllo della partita. Il Rakow sa come soffrire nel corso della partita e come giocare in difesa. Credo che oggi il Rakow può mostrare questa faccia. Con l'arrivo del nuovo allenatore i calciatori stanno cercando di assimilare la sua filosofia di calcio. Ha dei centrocampisti molto forti, come Oscar Repka e Karol Struski, che ha iniziato a giocare nello Jagiellonia. Loro sono molto bravi in difesa e sono pericolosi come squadra".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola