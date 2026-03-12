RFV Mpasinkatu sul Rakow: "Non ci sono partite facili. Mi aspetto i titolari in campo"

Malù Mpasinkatu, intermediario di mercato, come di consueto è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della sfida di stasera contro il Rakow e del rendimento sottotono di Piccoli: "Assolutamente, le squadre straniere sono da prendere con il massimo rispetto, perché non ci sono partite facili in giro per il mondo, perché sennò si rischia di fare figuraccie. Assolutamente i migliori in campo domani e poi ci sarà tempo per pensare alla trasferta di Cremona".

Cosa si aspettava dalla partita contro il Parma?

"Mi aspettavo i tre punti, sapendo che il Parma veniva a giocarsi la sua partita, ma non la partita della vita. A volte sembra un po' di paura inconscia a questa squadra. Quando giochi per salvarti devi giocare con ardore. Un punto con cui se oggi finisse il campionato la squadra sarebbe salva e questa è una notizia. Lunedì sarà una partita importante sia per chi insegue che per chi viene inseguito. Contro il Rakow è una partita dove non si devono fare calcoli. Magari nella stagione meno sperata la Fiorentina può portare a casa questa benedetta o maledetta Conference".

Lei che idea si è fatto di Piccoli? È adatto per la Fiorentina?

"Io dico sempre una cosa: ogni ambiente ha le sue difficoltà. Lui a Cagliari ha fatto una stagione importante, dove ha fatto bene ogni volta che calciava faceva gol. Averlo pagato quella cifra e la pressione degli obiettivi che impone la Fiorentina hanno avuto un effetto. Poi mettiamoci che la squadra non sta facendo bene. L'attaccante in queste condizioni è il primo a essere messo sotto accusa".

