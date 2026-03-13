Fiorentina premiata nel finale, Tuttosport: "Sempre discontinua, ma ci ha provato"

Anche su Tuttosport c'è un ampio spazio dedicato alla Fiorentina, il giorno dopo la vittoria sul Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Un 2-1 arrivato solo allo scadere, dopo essere stati anche in svantaggio, che il quotidiano torinese giudica così: "Paolo Vanoli e i suoi ci hanno provato e sono stati premiati: prestazione al solito discontinua, ma dopo due sconfitte e un pareggio è arrivata al 93' la vittoria in rimonta per 2-1 che permette di affrontare il ritorno in Polonia fra due settimane con la possibilità di andare avanti in coppa".

Il giornale piemontese fa poi una disamina a 360°: "E’ stata la Fiorentina pur con la sua farraginosa manovra ad avere un paio di occasioni, con Gosens di tacco (Zych ha deviato in angolo) e con Fazzini che dentro l’area ha però sbagliato clamorosamente la mira. Troppo poco per sperare di lasciare il segno e prendersi il primo round. [...] La Fiorentina ha avuto anche due chance per il sorpasso con Piccoli ma prima la traversa poi l’intervento della difesa avversaria gli hanno negato il gol: stagione non certo fortunata per l’ex cagliaritano fischiato quando è stato sostituito dal giovane Braschi. Sorpasso che i viola sono riusciti a centrare in pieno recupero, quando spesso in campionato e in coppa sono stati trafitti: il fallo di mano di Ameyaw su cross di Dodo è stato punito con il rigore convalidato anche dal Var vane le proteste dei polacchi, Gudmundsson dal dischetto non ha sbagliato. Se è un buon segnale la Fiorentina lo capirà lunedì a Cremona".