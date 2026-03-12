RFV Giorgetti: "Stasera la Fiorentina ha tirato fuori gli attributi. Speriamo di avere Kean a Cremona"

Dopo la vittoria in rimonta al Franchi della Fiorentina contro il Rakow, nel match di andata degli ottavi di finale di Conference League, Angelo Giorgetti ha commentato così su Radio Firenzeviola la sfida: "Visto il menu delle ultime gare la Fiorentina oggi ha cucinato bene e con impegno. Non era scontato vedere una squadra che mettesse in campo impegno e testa. Stasera lo ha fatto con un rotazione giusta e chi è entrato ha contribuito alla vittoria. La partita di oggi dice che nella Fiorentina circola ancora sangue. Il club ha tirato fuori gli attributi".

Cosa c'è da aspettarsi ora contro la Cremonese?: "Per Cremona il dubbio è tutto su Kean. Piccoli ha giocato in un attacco improvvisato, con Parisi e Fazzini e un Fabbian mezza ala che mi è piaciuto poco. La speranza è di avere almeno Moise in panchina".