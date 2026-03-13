Vanoli centra l'obiettivo, ma mancano gioco e brillantezza. Le sue pagelle
Vanoli centra l’obiettivo, ma il gioco resta in ombra. Nella vittoria contro il Rakow, l’allenatore della Fiorentina ha ottenuto il risultato sperato, gestendo con saggezza i cambi e mostrando una squadra determinata. I quotidiani però sottolineano la lentezza e la prevedibilità della manovra, giudicando la prestazione sufficiente ma senza brillantezza. "Con la formazione modello Conference per calciatori e sistema di gioco ottiene una Fiorentina non trascendentale ma umile e concreta, e soprattutto conquista una vittoria per giocarsi la qualificazione in Polonia da posizione di vantaggio", scrive il CorSport.
"Sufficienza stiracchiata, perché per la Fiorentina vincere non è mai banale in questo periodo, ma la prestazione è davvero poca roba. Qualificazione leggermente in discesa, anche se ancora aperta. A Cremona servirà molto di più", aggiunge La Repubblica. Giudizio più pungente, invece, per Tuttosport: "Fa una rotazione ragionata ma la manovra proposta è troppo lenta e prevedibile però centra l'obiettivo". E poi il Corriere Fiorentino: "In corsa Poco o niente sul piano del gioco, ma almeno c’è grinta e un pò di cuore".
Le pagelle di Vanoli:
La Gazzetta dello Sport: 6
Corriere dello Sport-Stadio: 6,5
Tuttosport: 6
La Nazione: 6,5
la Repubblica: 6
Corriere Fiorentino: 6
