Vanoli centra l'obiettivo, ma mancano gioco e brillantezza. Le sue pagelle

Vanoli centra l’obiettivo, ma il gioco resta in ombra. Nella vittoria contro il Rakow, l’allenatore della Fiorentina ha ottenuto il risultato sperato, gestendo con saggezza i cambi e mostrando una squadra determinata. I quotidiani però sottolineano la lentezza e la prevedibilità della manovra, giudicando la prestazione sufficiente ma senza brillantezza. "Con la formazione modello Conference per calciatori e sistema di gioco ottiene una Fiorentina non trascendentale ma umile e concreta, e soprattutto conquista una vittoria per giocarsi la qualificazione in Polonia da posizione di vantaggio", scrive il CorSport.

"Sufficienza stiracchiata, perché per la Fiorentina vincere non è mai banale in questo periodo, ma la prestazione è davvero poca roba. Qualificazione leggermente in discesa, anche se ancora aperta. A Cremona servirà molto di più", aggiunge La Repubblica. Giudizio più pungente, invece, per Tuttosport: "Fa una rotazione ragionata ma la manovra proposta è troppo lenta e prevedibile però centra l'obiettivo". E poi il Corriere Fiorentino: "In corsa Poco o niente sul piano del gioco, ma almeno c’è grinta e un pò di cuore".

Le pagelle di Vanoli:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

Tuttosport: 6

La Nazione: 6,5

la Repubblica: 6

Corriere Fiorentino: 6