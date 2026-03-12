RFV Fratini: "Mi fido delle seconde linee. La Conference è alla nostra portata"

L'imprenditore e tifoso viola, Sandro Fratini è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della partita di questa sera contro il Rakow e di che squadra schiererebbe: "Io non rinuncerei mai a nulla. Questo obiettivo è alla nostra portata. La testa fa tutto, la determinazione, la voglia, quindi io non rinuncerei a nulla".

Crede che questa competizione possa essere un ostacolo?

"Lo capisco, però è altrettanto vero che sono ragazzi giovani, che fanno di mestiere questo. Penso che questi ragazzi siano capaci di ambire su più fronti. Io quando ero giovane facevo tre partite alla settimana. Ovviamente non è paragonabile, perché ero nei dilettanti e giocavo per divertimento".

Come crede debba scendere in campo la Fiorentina stasera?

"Io ritengo che siamo competitivi. I nostri giocatori sono all'altezza della situazione rispetto agli altri. Sono fiducioso. Credo che la nostra rosa non abbia delle seconde linee".

Queste seconde linee, quindi calciatori come Fortini e Fazzini, devono darsi una scossa?

"Non c'è dubbio. Sono giocatori in cui io credo. Fazzini e Fortini sono giocatori con possibilità e qualità importanti. Rimango fiducioso sulle loro qualità tecniche. Secondo me hanno una marcia in più rispetto agli avversari. Queste seconde linee nell’andata contro lo Jagiellonia hanno fatto un'ottima figura. Tutto dipende dalla concentrazione e dalla fame che hanno. È importante quello che hai dentro, che poi ti porta a ottenere il risultato".

