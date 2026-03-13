Ndour e un gol da cineteca. "Se giocasse sempre così...": le pagelle lo premiano
Sugli scudi Cher Ndour, nella gara del Franchi tra Fiorentina e Rakow. Dal piede del centrocampista nasce un gol stupendo che permette ai suoi di riacciuffare i polacchi, subito dopo lo svantaggio iniziale. Per la stampa sportiva è il migliore in campo, premiato da tutti i quotidiani: "Molto movimento ma poco coraggio per un tempo, nella ripresa osa di più e infatti segna", scrive Tuttosport; "Se giocasse nei fine settimana (o lunedì) come gioca il giovedì Vanoli avrebbe un’alternativa per il campionato in più lì nel mezzo. Passo sicuro e le sue leve gli permettono di riprendere diversi palloni. Poi il gol di altissimo coefficiente di difficoltà che vale il pareggio e il terzo gol personale in Europa", l'analisi de La Nazione; "Rete bellissima, dopo oltre un’ora di incertezze varie in fase di palleggio, poi è come se si fosse liberato di un peso", il Corriere Fiorentino.
Corriere dello Sport-Stadio: 7
La Gazzetta dello Sport: 6
Tuttosport: 7
Corriere Fiorentino: 6,5
La Nazione: 7
la Repubblica: 6,5
