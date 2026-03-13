Top FV, la Fiorentina soffre ma vince. Chi il migliore col Rakow? Vota il sondaggio!

Oggi alle 00:02
di Redazione FV

La Fiorentina ha la meglio del Rakow negli ottavi di finale d'andata di Conference League. La squadra di Vanoli vince per 2-1 con la rete allo scadere di Gudmundsson su rigore, dopo essere passata in svantaggio e aver pareggiato i conti con Ndour, prima che l'islandese siglasse il penalty a fine gara. Come sempre, vi invitiamo a votare il vostro migliore in campo. Ecco il sondaggio:

