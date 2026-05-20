RFV S. Sabatini: "Continuerei ancora con Vanoli. Fagioli? Giocatore di un livello molto alto"

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Il noto giornalista Sandro Sabatini, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare de futuro della Fiorentina: " Secondo me se Vanoli resta, resta anche molto per la vittoria contro la Juventus. Io continuerei con Vanoli, Grosso secondo me è meglio di De rossi però io punterei ancora sull’attuale allenatore viola. Poi con tutte le difficoltà che ha avuto, che fino alla trasferta di Parma era il dramma, se adesso lo vai a cambiare ci può stare che dopo due giornate lo rimpiangi”.

Cosa ne pensa di Kean? “E’ un peccato perché da quando ha sedici anni, ormai ne sono passati dieci, tutte le volte ha sprecato occasioni importanti perché con le sue capacità fisiche, tecniche e tattiche è un buon giocatore. Lui si sente più un cantante che un giocatore solo che credo che sarà da vendere per la Fiorentina”.

Cosa ne pensa di Fagioli? “Io su Fagioli ho una passione non tanto sana perché mi sono affezionato alla storia del giocatore. Fagioli ha il cammino già scritto, deve stare un altro anno alla Fiorentina e poi prendere il posto di Modric. La gente non si rende conto di quanto è forte questo ragazzo”.

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