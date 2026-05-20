Calamai su Fortini: "La Fiorentina deve ripensare all'approccio con chi viene dalla Primavera"

vedi letture

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha trattato il tema dei giovani, in particolare quello di Fortini: "Delle volte noi viviamo dentro nostre certezze che poi vengono spazzate via anche magari in maniera brutale da storie,voci e ipotesi di mercato perché l'interessamento del Bournemouth per Fortini, ci obbliga a una riflessione. Perché noi non siamo stati in grado di valutare in maniera positiva questo talento? Perché una squadra che sta lottando per conquistare la qualificazione alla prossima Champions invece va dritta su questo talento? Perché lo abbiamo portato a un anno dalla scadenza del contratto, non valutandolo bene dal punto di vista tecnico tattico ma non creando nemmeno un beneficio economico? Oggi la Fiorentina vendendo Fortini con questa situazione contrattuale, prenderà forse meno della metà.

Il caso Fortini a prescindere da come finirà, deve obbligare la Fiorentina a ripensare al suo approccio con i giovani".