Una sosta per ricaricare le pile, La Nazione: "Lavoro tattico e fisico al Viola Park"

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Una delle note positive della sosta per le nazionali in casa Fiorentina è stata la possibilità di lavorare per un’intera settimana al Viola Park senza troppe assenze. In fondo, i cinque giocatori impegnati con le rispettive selezioni non hanno rappresentato un numero elevato, consentendo al gruppo di allenarsi con continuità. Come evidenziato da La Nazione, Vanoli ha concentrato il lavoro soprattutto sugli aspetti tattici e fisici, fondamentali in vista di un aprile particolarmente intenso: la Fiorentina sarà infatti impegnata sei volte in ventidue giorni tra campionato e Conference League, un vero e proprio tour de force. Restano però assenze pesanti, perché molti dei calciatori convocati sono elementi chiave.

Al di là del giovane Luis Balbo, rimasto in panchina nel pareggio per 0-0 del suo Venezuela in Uzbekistan, oggi scenderanno in campo gli Azzurri — Kean, Ndour e Comuzzo — attesi da impegni tra Nazionale maggiore e Under 21. Il rientro al Viola Park è previsto per domani, giornata che coinciderà con il consueto lavoro di scarico post partita. Da giovedì, poi, tutti torneranno a disposizione del tecnico viola. Con ogni probabilità saranno soltanto due gli allenamenti a ranghi completi prima della partenza di venerdì sera per Verona, seguiti sabato mattina da una breve rifinitura prima della gara.