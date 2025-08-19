RFV Rossitto: "Dzeko è il 'professore' dell'attacco. Farà giocare bene tutti i compagni"

Fabio Rossitto, ex giocatore viola ora allenatore, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dalle prime impressioni sulla nuova Fiorentina di Pioli: "Mi sembra che sia nata bene e che ci sia entusiasmo. Poi con l'arrivo di Pioli ci sia tanta fiducia, è arrivato un allenatore che ha vinto e che conosce bene la piazza. Ora va messo tutto in campo ma penso che siamo sulla strada buona"

Al lavoro c'è anche il suo ex compagno Tarozzi...

"'Tarozzino' l'ho visto a lavoro e mi ha fatto un po' di nostalgia. C'è un pezzo della nostra Fiorentina. Sarebbe bello ce ne fosse anche qualcun altro, come uno che abita in Friuli (ride riferendosi a se stesso)".

Gud, Kean e Dzeko insieme, cosa ne pensa?

"Penso che abbia un buon futuro davanti. Poi davanti c'è il professore che fa giocare bene quelli che ha vicino, ovvero Dzeko. Ha un'intelligenza tattica pazzesca, è bravo a far giocare chi gli gira intorno. L'ho sempre stimato e penso che la Fiorentina abbia fatto un grande terminale. Pioli ha gestito tanti calciatori forti nel recente passato e penso che potrà dare nuova linfa anche allo stesso Dzeko. Non è più giovanissimo ma nel ruolo che gioca conta poco. Lui saprà gestire anche le pressioni di una piazza esigente come quella viola".

Equilibrio o qualità?

"Nel calcio moderno è chiaro che si debba far giocare quelli bravi per poi trovare l'equilibrio con gli altri. È il compromesso che serve. La qualità è importante ma serve anche chi corre e chi si sacrifica. Il modulo ti può aiutare, devi giocare corto e accorto. Pioli non ha una sola strategia in testa e quindi vedremo una Fiorentina diversa volta in volta. L'equilibrio è comunque fondamentale, mettendo anche più qualità possibile in campo".

