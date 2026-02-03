RFV Rossitto: "C'era bisogno di forze fresche. Difesa? Va cambiato registro"

Fabio Rossitto, ex viola, ha parlato quest'oggi a Radio FirenzeViola nel corso di Viola Amore Mio per valutare il calciomercato viola che ha visto la sua fine nella giornata di ieri alle ore 20: "Penso siano stati fatti buoni acquisti, la squadra si è rinforzata. L'ansia può essere l'unico problema che può avere questa squadra. Altrimenti la Fiorentina si può salvare tranquillamente".

Sono stati presi Fabbian e Brescianini, due giocatori molto simili.

"Io dico sempre di Mandragora che può ricoprire benissimo quel ruolo. Del resto hanno preso giocatori con gamba, Fabbian si inserisce, ha 5/6 gol in canna, così come Brescianini. Ho pensato a una squadra che inizierà a giocare in un'altra maniera. Penso siano stati fatti acquisti non eclatanti, ma buoni per il risultato da raggiungere. Aldilà degli acquisti, ora c'è stato un cambio di modulo, un'idea, ora deve arrivare anche la mentalità, visto che chi è arrivato non ha vissuto lo stress degli ultimi periodi ed è libero mentalmente. Bene che entrino in una piazza importante, ora in difficoltà, però essendo liberi di mente potrebbero dare una spinta a chi già c'era dall'inizio. C'è bisogno di forza fresca, anche mentale".

Sugli ultimi gol presi troppo facilmente.

"Non è un atteggiamento da squadra che deve salvarci. La mentalità non va bene così come l'atteggiamento tattico. Va cambiato registro, non si possono prendere gol così. La squadra va pensata in maniera compatta. Si può perdere ma non prendendo gol così".

