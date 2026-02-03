RFV Pierini: "Rugani per caratteristiche può integrarsi meglio con Comuzzo"

Così l'ex difensore della Fiorentina, Alessandro Pierini, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Io credo che il mercato della Fiorentina sia stato oculato. Le scelte sono state condivise tra direzione tecnica e l'allenatore. Hanno migliorato la squadra nelle parti di campo dove ancora non sta rendendo al massimo. Poi è chiaro che il mercato di riparazione è sempre difficile e non è facile agire per cercare di acquistare i giocatori che possono far bene alla causa. Però io credo che Brescianini sia un ottimo giocatore e che possa far veramente bene a Firenze. Rugani è un giocatore di esperienza e sicuramente la trasmetterà a una difesa dove in questo momento manca un po'".

Secondo lei Rugani è più adatto per giocare in coppia con Comuzzo o con Pongracic?

"Forse per caratteristiche penso che si possa integrare un pochino meglio con Comuzzo, che è un giocatore molto aggressivo, stile vecchio calcio, molto marcatore. Magari Rugani può essere quello che detta un po' di più i tempi, che chiama di più la difesa".

Com'è possibile prendere certi abbagli in difesa come contro il Napoli?

"Secondo me la Fiorentina sta pagando gli errori di lettura, e purtroppo in queste annate dove tutto diventa difficile ti condanno. Quindi sicuramente anche l'acquisto di Rugani può essere di aiuto sia per sistemare la difesa che per i compagni, perché è comunque un giocatore che ha tantissima esperienza".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!