ROSSITTO A RFV, Nico e Jack possono cambiare la gara

L'ex viola Fabio Rossitto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio per parlare delle sue sensazioni in vista della finale di domani ad Atene.

Con la Fiorentina ha conquistato l'ultimo trofeo, la Coppa Italia del 2001. Come sta vivendo queste ore?

"Sono emozionato, provo questa giusta tensione. Come per l'Atalanta, penso che anche per la Fiorentina sia arrivato il momento, se lo merita".

Sarà la serata decisa dai tre tenori Bonaventura, Arthur e Nico?

"Spero lo sia anche di Belotti. Nico e Bonaventura possono cambiare la partita, hanno la giocata per determinare la gara. L'importante è sbagliare poco dietro e i dettagli, però li vedo carichi e sono quindi positivo".

Dal suo rientro, Nico non ha ancora convinto anche se è la sua migliore stagione in maglia viola.

"Nico è un gran giocatore, tornato dall'infortunio non stava benissimo e da lui ci si aspetta sempre grandi cose. Ho fatto il suo nome perché sono quelli che infiammano la gente. Penso abbia voglia di mettere la firma su questa finale. Vincere con la maglia viola è un qualcosa di diverso".

Sulla vittoria della Coppa Italia nel 2001:

"Sono passati tanti anni ma mi ricordo ancora quella sera, cosa abbiamo fatto e tutta la gente che esultava. Vedere Firenze in festa è stata una sensazione bellissima".

