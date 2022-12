ROGGI A RFV, Io Terzic me lo terrei. Su Pelè...

Nel corso di Viola AmoreMio, trasmissione di Radio FirenzeViola, Moreno Roggi, ex difensore viola, è intervenuto così: "Ho giocato due volte contro Pelè, la prima per il bicentenario con la Nazionale A, a New York, e c'erano anche i Cosmos con Chinaglia, Beckenbauer e appunto Pelè. Non era brillantissimo perché mi ricordo facemmo questa partita quando aveva 36 anni ma la tecnica non si discuteva. Lui, per me, è stato il numero uno al mondo di tutti i tempi. Ognuno è stato grande nel proprio momento, non vorrei fare un raffronto. L'ho incontrato diverse volte alla Coppa Pelè in Brasile, e ogni volta che c'era l'inaugurazione stava insieme alle squadre ai calciatori presente. Era un uomo di grande spessore e signorilità. Fiorentina? Mi auguro che le cose vadano meglio in questa seconda parte di stagione. Abbiamo dovuto sopperire all'assenza di giocatori importanti come Nico Gonzalez o Sottil. Sono dei nuovi acquisti del mese di gennaio praticamente. Castrovilli? C'è da lavorare sull'adattamento e non sarà semplice. Serve un esterno? Ci sono le persone adatte a fare queste scelte. Nel calcio sono importanti i numeri e con quelli puoi capire dove manca qualcosa. Terzic? Secondo me è stato un giocatore utile, se non entra nessuno lo terrei, a me piace".