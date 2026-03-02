Kean on fire contro l'Udinese: stasera l'incrocio contro la sua vittima preferita in carriera

vedi letture

Stasera al Bluenergy Stadium va in scena Udinese-Fiorentina, una sfida che per i viola profuma di occasione e per Moise Kean, che può migliorare ancora i suoi numeri. L’attaccante azzurro arriva alla gara contro l’Udinese nel momento migliore della sua stagione: il gol segnato al Pisa è stato l’ottavo in questo campionato e il terzo consecutivo in Serie A. Un filotto che conferma la sua continuità sotto porta, già mostrata nello scorso torneo tra novembre e febbraio, quando riuscì a colpire per quattro giornate di fila.

I numeri raccontano una crescita costante. Dall’inizio della passata stagione, tra i giocatori nati dal 1° gennaio 2000 nei top cinque campionati europei, solo Erling Haaland (44 gol) e Mason Greenwood (35) hanno fatto meglio di Kean, che con 27 reti condivide il podio generazionale con Jonathan Burkardt.

E poi c’è il dato che più interessa alla Fiorentina: l’Udinese è la sua vittima preferita. Sei gol in carriera ai friulani, quattro dei quali in maglia viola. Due nella scorsa stagione, tra andata e ritorno, e due nel clamoroso 5-1 del Franchi, prima vittoria stagionale dei toscani. Stasera la Fiorentina si aggrappa ancora al suo numero nove, forte di una tradizione che può fare la differenza.