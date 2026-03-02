Carnevali su Thorstvedt: "L'offerta della Fiorentina non meritava risposta"

Nel corso di un lungo intervento a Radio Gr1 Parlamento, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del momento dei neroverdi, reduci dall'incredibile vittoria sull'Atalanta, arrivata nonostante l'uomo in meno da inizio gara, ma anche di alcuni retroscena di mercato che coinvolgono anche la Fiorentina: "Quello di ieri è un colpo Grosso perché abbiamo fatto una gara importante contro l'Atalanta: ieri abbiamo dimostrato di essere una squadra di grande spirito, determinata nei momenti cruciali. Abbiamo giocato in inferiorità numerica per 75 minuti e rimanere in 10 per quasi tutta la partita contro una squadra importante è difficile ma credo sia stata la dimostrazione da parte di tutti della voglia di aiutarsi l'un l'altro per ottenere il risultato, con la consapevolezza di chi quest'anno sta facendo molto bene".

Il Napoli vi ha chiesto Laurienté a gennaio? Quando serve per averlo, adesso?

"No, non ha citofonato. La cessione di Laurienté non è andata in porto a 20 milioni per cui sicuramente sopra a quella cifra, altrimenti lo avremmo già venduto a 20".

Si sta mettendo in mostra anche Ismael Koné.

"È un giocatore che sta facendo bene ma sono molto contento di tutta la squadra in generale: molti meriti a mister Grosso per la valorizzazione. La nostra società cerca di essere sostenibile.

Thorstvedt vale di più rispetto ai 12 milioni di euro che vi ha offerto la Fiorentina?

"Non ho mai ricevuto un'offerta dalla Fiorentina, ne abbiamo parlato con il procuratore, forse non gli ho neanche dato valore perché quella proposta non meritava risposta".