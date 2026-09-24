RFV Della Rocca: "Fagioli e Oulai non sono adatti a giocare insieme"

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L'ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, Francesco Della Rocca, è intervenuto a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per parlare del momeno attuale in casa viola: “È stato un mercato importante della Fiorentina. Sono stati spesi tanti soldi. Anche sull’allenatore la società ha investito parecchio, sia dal punto di vista economico che tecnico: purtroppo i risultati non hanno dato ragione e c’è stato il ribaltone dopo poche partite. Non me l’aspettavo. Però adesso si riparte da Vanoli. È stata una scelta particolare, mandarlo via per poi riprenderlo…”.

Quale dev’essere il centrocampo titolare della Fiorentina?

“Io penso sempre che non si possano schierare giocatori con le stesse caratteristiche. Specialmente in un centrocampo a tre, servono giocatori con caratteristiche differenti. Se c’è il regista, bisogna inserire chi faccia l’interdizione e chi gli inserimenti. La Fiorentina ha un po’ di tutto”.

Ma Oulai e Fagioli si assomigliano molto?

“Sicuramente hanno come prerogativa predominante la qualità tecnica nella regia. Fagioli ha un po’ più di qualità nella rifinitura, nella verticalizzazione. Non so se sono due giocatori che possono fare reparto a due, perché c’è anche la fase difensiva da fare. Non li vedo tanto adatti a giocare insieme”.