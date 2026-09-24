FirenzeViola Full Metal Paolo: Vanoli aumenta i giri del motore. Doppie sedute e alta intensità nel corso della pausa

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Vanoli sfrutta la lunga sosta per alzare ritmo e intensità degli allenamenti al Viola Park, con doppie sedute e grande attenzione alla condizione atletica. Nel mirino ci sono soprattutto i recuperi di Gonçalves e Atta

Paolo Vanoli come il sergente Hartman: estremizziamo il concetto certo, però il paragone con l'iconico personaggio di Full Metal Jacket ci serve per capire l'attitudine del tecnico della Fiorentina in questa pausa nazionali. Con tre settimane di pausa, anomalia di questa maxi-pausa nazionali, al Viola Park aumentano i giri del motore: doppie sedute fisse, o quasi, e intensità al massimo, con calciatori stremati al termine della giornata.

Chi recuperare

Non un vero e proprio richiamo di preparazione, ma un aumento d'intensità dovuto al periodo di pausa: c'è da rincorrere le altre in classifica e lo si fa letteralmente, almeno negli allenamenti. Sedute in cui al centro c'è la parte atletica, anche perché è difficile lavorare a schemi e alchimia di squadra con otto simil-titolari assenti perché impegnati con le proprie Nazionali in giro per il mondo. Lavoro di gruppo ma anche sui singoli: su tutti, Pedro Goncalves e Arthur Atta; i due potenziali trequartisti, o almeno lì li vede Vanoli nell'abbozzo di 4-2-3-1 visto ogni tanto a partita in corso nelle sue prime tre uscite. Sia il portoghese che il francese devono recuperare la miglior condizione fisica, il primo a causa di un'estate travagliata dove, a causa dello scontato addio allo Sporting si è allenato poco e spesso ai margine del gruppo dei lusitani; il secondo ha avuto un avvio di annata accidentato per qualche risentimento muscolare e ancora non ha fatto vedere molto. Ma su di loro il tecnico varesotto conta molto e questa pausa servirà proprio per provare a metterli allo stesso livello atletico degli altri.

Il programma

Doppia seduta anche oggi, con all'orizzonte l'impegno amichevole col Signa, domenica alle 11 al Viola Park. Dopodiché, nella seconda settimana di pausa, altri allenamenti intensivi. Un programma schedulato al minuto, tra riposo e corse in campo, che servirà ad arrivare tirati a lucidi per il 10 ottobre alla sfida cruciale contro il Genoa; l'anno scorso fu la prima di Vanoli sulla panchina viola, anche quest'anno però l'incrocio del Ferraris potrebbe essere visto come un nuovo inizio, vista la possibilità di lavorare per tanto tempo a stretto contatto con la squadra. Il mirino è fissato al 10 ottobre, in mezzo tanti chilometri e fatica, il Vangelo secondo Paolo Vanoli.