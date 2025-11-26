FirenzeViola
Ruggisce Kean con la Juventus: è il migliore in campo. I risultati del Top FV
Stravince Moise Kean nel consueto sondaggio Top FV che la nostra redazione lancia dopo ogni partita della Fiorentina, invitando i lettori a indicare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Contro la Juventus domina proprio il centravanti, che si accaparra più della metà dei voti con 821 preferenze su 1506 totali. Secondo, distaccato enormemente, Rolando Mandragora con 287 voti. Positiva anche la prova di Fabiano Parisi, terzo classificato con 172 preferenze in suo favore. Non male anche la prestazione di Niccolò Fortini, una manciata di voti sotto all'ex Empoli, dunque di poco fuori dal podio. Qua sotto proposto:
1) Kean, 54.52 %
2) Mandragora, 19.06 %
3) Parisi, 11.42 %
Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenzedi Lorenzo Di Benedetto
