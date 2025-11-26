FirenzeViola

Ruggisce Kean con la Juventus: è il migliore in campo. I risultati del Top FV

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:20
di Redazione FV

Stravince Moise Kean nel consueto sondaggio Top FV che la nostra redazione lancia dopo ogni partita della Fiorentina, invitando i lettori a indicare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Contro la Juventus domina proprio il centravanti, che si accaparra più della metà dei voti con 821 preferenze su 1506 totali. Secondo, distaccato enormemente, Rolando Mandragora con 287 voti. Positiva anche la prova di Fabiano Parisi, terzo classificato con 172 preferenze in suo favore. Non male anche la prestazione di Niccolò Fortini, una manciata di voti sotto all'ex Empoli, dunque di poco fuori dal podio. Qua sotto proposto:

1) Kean, 54.52 %
2) Mandragora, 19.06 %
3) Parisi, 11.42 %