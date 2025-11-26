RFV Cirillo sull'AEK: "È una squadra in forma, verrà a Firenze per vincere"

vedi letture

Bruno Cirillo, ex AEK Atene dal 2005 al 2007 e dal 2013 al 2014, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per parlare della partita di domani tra Fiorentina e AEK Atene: "Sicuramente è una squadra in forma, che lotta per il campionato in Grecia. Ha cambiato allenatore per iniziare un progetto a lungo termine e sicuramente verrà a Firenze per vincere".

Come si trova Jovic in Grecia?

"Non ho visto tante partite. E' un giocatore con grandi qualità. E' in una squadre importante, che darà tutto per continuare a fare bene".

Cosa pensa di Edin Dzeko?

"Io credo che sia un giocatore straordinario. Mi dispiace che la Fiorentina si trovi in questo momento, ma ha grandi giocatori come lui, ha giocato in grandi squadre e vorrà senza dubbio dare una mano alla propria squadra".

L'assenza di Joao Mario può essere pesante?

"Sì, è un altro giocatore forte. E' un grande campione, che non ci potrà essere, ma che ha vinto tanto in carriera".

Gli ex Serie A presenti in rosa possono dire ancora la loro?

"Certo, sono giocatori che possono dire ancora la loro sicuramente".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola