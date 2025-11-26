RFV Mpasinkatu: "Gud pensa di dover strafare. Mi aspetto che Dzeko si sblocchi"

vedi letture

Malù Mpasinkatu, dirigente, agente ed esperto di calciomercato nonché opinionista di Palla al Centro su Radio FirenzeViola è intervenuto per parlare di Martinelli, Gudmundsson e della sfida di domani contro l'AEK: "Dietro a un campione come De Gea impari, ma per come la penso io, deve andare a giocare. Nel mercato di gennaio deve riuscire a trovare una squadra per andare a giocare, perché il ruolo del portiere è delicato. Sono scelte che si fanno con la società, anche io dico che il primo portiere deve essere il più forte, il secondo di esperienza e il terzo deve essere il più giovane".

La Conference può trasformare questa stagione deludente in una stagione storica?

"Per me, è in questa situazione, dove hai tutto il tempo per risalire. Domani non è una partita facile, ma una vittoria può dare morale. In questo momento la Conference, è quel banco dove Vanoli può cambiare, per poi capire chi deve giocare in campionato".

Che squadra è l'AEK Atene?

"E' una squadra forte che gioca con il 4-4-2 con Jovic davanti, in porta ha Strakosha, insomma ha dei bei giocatori. Non è una partita da prendere sottogamba. La Fiorentina deve fare una partita gagliarda, per proseguire con l'atteggiamento visto con la Juventus, dove ho visto la squadra più presente. E' una squadra programmata per stare su in classifica e ogni settimana non può fare patire d'animo i propri tifosi. Per tirare su il morale la Fiorentina può andare a Bergamo a vincere".

Può essere la chance giusta per Gudmundsson?

"Sì, ne ha parlato anche lo stesso Vanoli, che deve dare di più. Io dico, che i giocatori a volte hanno dei blocchi mentali. Lui sente il fatto che a Firenze non hanno visto il vero Gudmundsson e questo gli mette un ansia da prestazione, che gli dà l'idea che lui in campo deve strafare. Domani deve girare intorno a Dzeko, che mi aspetto si sblocchi".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola