Nicolussi Caviglia a Sky: "Dobbiamo essere bravi ad alternare le fasi"

Hans Nicolussi Caviglia si è soffermato, ai microfoni di Sky Sport, sulla differenza che c'è tra giocare in Serie A e in Europa: "Dipende sempre dall'avversario, sappiamo che l'AEK Atene è una squadra forte. Noi domani dovremo essere bravi ad alternare le fasi, sapere quando andare a pressare alti e quando aspettare e andare e rubare palla per ripartire".