RFV Scalabrelli: "Martinelli con De Gea si è laureato, ora deve andare a giocare"

Cristiano Scalabrelli, ex viola dal 1993-95 come secondo di Toldo, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" della questione portieri in casa viola: "De Gea è sempre un ottimo portiere, solamente che sta alternando grandi parate a grandi errori. A Genova ha fatto delle ottime parate e poi ha sbagliato l'uscita sulla rete di Colombo che ha macchiato la sua partita. Sta subendo anche la situazione della squadra. E' successo che nelle annate storte della squadra, il portiere ne risenta, è capitato anche a Buffon. Il portiere è un ruolo che vive di dettagli e basta il minimo errore per fare male".

Quale è il suo parere sull'evoluzione di Maignan?

"Quest'anno il Milan ha preso Claudio Filippi come preparatore dei portieri ed è tornato ai suoi livelli, noto una certa pulizia tecnica nei suoi interventi e so che in questo ci lavora tanto Claudio".

Cosa pensa di Martinelli?

"Lo seguo dalla Primavera, quindi è un portiere che a me piace. Ha struttura e tecnica, ma purtroppo è fermo e il ruolo che fa non gli permette di stare fermo. Io ho espresso la mia idea, che stare dietro a un grande portiere per un annno fa bene perché rubi con gli occhi, poi devi giocare. E' come quando ti laurei, poi devi andare a lavorare, con De Gea il primo anno si è laureato, ma dopo doveva andare a giocare. Gli altri pari età ora giocano e lo stanno superando in preparazione. E' difficile andare via a gennaio, perchè le squadre nel mercato invernale vogliono un portiere affidabile. La sfortuna di Martinelli è che l’allenatore, in questo momento, vuole schierare la squadra migliore".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola