RFV Riccardo Cucchi: "Fiorentina e Lazio vivono due situazioni surreali, i tifosi biancocelesti hanno sbagliato"

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Riccardo Cucchi, storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto", è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare di Serie A, della situazione del calcio italiano e di Fiorentina: "Baldini io lo adoro, lo conosco da tempi lontani, l'ho seguito per tutta la sua carriera. Sono molto contento per la sua promozione ad interim come Ct della Nazionale, anzi sarei per dargli del tempo perché è un uomo di grande moral, uno che ha pagato spesso anche per la sua sincerità. Il nostro calcio ha bisogno di uno come lui. Io sogno che anche in Italia un giorno un presidente della Federazione possa venire dal mondo del calcio.

In questo momento c'è una Federazione che ha sbagliato tutto ma c'è anche una Lega Calcio che ha le sue responsabilità, perché non si fa sistema, ogni club cerca di portare a sé i propri interessi. In Premier ad esempio non è così, è tutto messo a sistema, coi grandi club che trascinano gli altri".

E sul momento della Fiorentina, Cucchi ha detto: "Io sono convinto che la Fiorentina sia più forte di così, penso sia più forte anche della Lazio, ma i viola credo ne stiano uscendo da questo momento buio. Ora affronteranno la Lazio, un'altra piazza in subbuglio, con una tifoseria che secondo me sta commettendo un errore perché sta lasciando sola la squadra, attorcigliandosi su temi che non riguardano il campo. Il risultato è che lunedì si affronteranno due società in due momenti surreali. La vedrò con tanta attenzione, perché in casa mia c'è un singolare derby, io sono laziale, mentre mia sorella tifa la Fiorentina".