RFV, Seguici anche per la Vigilia! Siamo live fino alle 16

FirenzeViola.it

Radio FirenzeViola non conosce sosta ed è in diretta, pronta a tenervi compagnia, anche alla Vigilia di Natale. Quest'oggi infatti, martedì 24 dicembre 2024, siamo live fino alle 16 del pomeriggio per dibattere con voi, il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina con l'Udinese. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Pietro Lazzerini e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda infine, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Qua sotto il link per seguire la nostra diretta anche oggi:

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI