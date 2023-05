RFV, Segui Fiorentina-Basilea con noi: pre-gara dalle 19.30

FirenzeViola.it

Nessuna possibilità di vedere la Fiorentina in tv? Segui tutte le emozioni della storica semifinale contro il Basilea su Radio FirenzeViola. Fiorentina-Basilea sarà infatti l'unica partita europea delle italiane non trasmessa in chiaro. La soluzione è quella di sintonizzarsi su Radio FirenzeViola, dove dalle 19.30 inizierà un ampio pre-partita con tanti collegamenti dal Franchi: alle 21 scatta la partita col racconto dal Franchi di Tommaso Loreto. Al triplice fischio, non perderti l'ampio post-partita con commenti e voci dei protagonisti. Per interagire con noi, è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al numero 348.75.13.933, mentre se vuoi intervenire in diretta chiama lo 055.77.111.71.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE RADIO FIRENZEVIOLA!