RFV, Proseguono le trasmissioni: in onda fino alle 19

Prosegue la programmazione di RadioFirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle ore 12 di oggi Niccolò Santi e Vittoria Orlando condurranno "Viola Amore Mio", accompagnato dalla consueta carrellata di ospiti fino alle 14. Si prosegue con "Palla al centro" diretto da Tommaso Loreto e Chiara Bevilacqua (nel corso della prima ora, con Massimo Pieri in studio, parleremo degli Stati generali delle società sportive in programma sabato che RFV seguirà in diretta) fino alle 16, per passare poi al classico appuntamento con il Mondiale, raccontato dal "Firenze-Doha" di Ludovico Mauro e Alessandro Di Nardo. Dalle 16:30 spazio anche a Scanner, approfondimento settimanale a cura di Giulio Dini in cui si analizzano gli aspetti collaterali del calcio, dalle nuove regole alla finanza legata al mondo del pallone. Successivamente "Dodicesimo Uomo" a cura di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini fino alle ore 19. Per interagire con noi, è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al numero 348.75.13.933, mentre se vuoi intervenire in diretta chiama lo 055.77.111.71.