RFV, Promesse e fioretti: parla Firenze verso la finale

Firenze è già in clima partita. A poco più di 24 ore dalla finale di Conference League, già tanti tifosi viola sono partiti per Praga, città che ospiterà il match. Ma anche per le strade del capoluogo toscano l’attenzione è già rivolta a Fiorentina-West Ham. I viola non alzano una coppa europea dal 1961 e un trofeo in generale da 22 anni, una vita. Che cosa non farebbe un tifoso pur di vedere la squadra di Italiano trionfare?

Lo abbiamo chiesto per il centro storico della città, passando per negozi, botteghe e ristoranti. C'è chi si è detto positivo e chi ha preferito non esprimersi per scaramanzia, e c’è persino chi si è detto disposto a “sdebitarsi” con la gente. Come la Trattoria Il Bargello, pronta a offrire bistecche a una tavolata di persone, o come SchiacciaMatta, che ha messo in palio le proprie schiacciate.

Ai nostri microfoni, queste sono state le state le sensazioni e le risposte da parte del popolo viola: