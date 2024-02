Giornata di vigilia oggi per la Fiorentina e per Radio Firenzeviola che inizierà le sue dirette alle ore 14 con Fabio Ferri in studio e tanti ospiti per parlare della partita contro la Lazio di domani e non solo. Poi sarà il turno di Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per il "Viola Weekend", in onda fino alle ore 18.

