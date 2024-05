RFV, La programmazione odierna: si continua dalle 12:00

NOTIZIE DI FV CASTROVILLI, A CAGLIARI PER PORTARE LA VIOLA IN EUROPA. POI IL FUTURO (NON PIÙ COSÌ SCONTATO) Insolitamente di giovedì sera la Fiorentina affronterà il Cagliari nell'ultima giornata, la penultima per i viola visto il recupero il 2 giugno del match contro l'Atalanta, della Serie A 2023-2024. Che sia la Fiorentina 1 o la Fiorentina 2 quella che... Insolitamente di giovedì sera la Fiorentina affronterà il Cagliari nell'ultima giornata, la penultima per i viola visto il recupero il 2 giugno del match contro l'Atalanta, della Serie A 2023-2024. Che sia la Fiorentina 1 o la Fiorentina 2 quella che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi